İzmirli depremzedeler müjdelerle döndü

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan depremde mağdur olanlara desteğini bir kez daha gösterdi. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ve dernek yöneticileri, Ankara'ya 2 günlük bir çıkarma yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere birçok yetkili isimle görüşen Özkan, kentsel dönüşüm kredisi başvurusu için ek süre verileceğini, rezerv alanlarındaki konut satışlarında depremzedelerin önceliği olacağını, Emlak Konut'un da devreye sokulmasının planlandığını açıkladı.

MÜRACAAT SÜRESİ SÖZÜ

Bakan Murat Kurum'a taleplerini ilettiklerini anlatan Özkan, "Depremden sonra yıkılan evlerimiz için 1 yıl içerisinde Kentsel Dönüşüm Kredisi'ne müracaat etmemiz gerekiyordu. Süreyi kaçıranlar için başvuru süresinin uzatılması için yönetmelik değişikliği gerekiyordu. Bunun değiştirileceği sözünü aldık" dedi.

EMLAK KONUT HAMLESİ

Emlak Konut'un da işe dahil olmasını istediklerini ifade eden Özkan, "Devletimizden buraya Emlak Konut aracılığıyla girmesini istedik ve öneride bulunduk. Yıkılan evlerimizin aynı kat ve metrekaresiyle yapılabilmesi için Emlak Konut'un da önümüzdeki günlerde gireceğini düşünüyoruz. En önemli kazanımımızda bunlar oldu zaten" diye konuştu. Orta hasarlı binalarla ilgili daha önce kendilerine verilmiş bir söz olduğunu ve bunu da burada tekrar hatırlatma imkanı bulduklarını söyleyen Özkan, "Rezerv alanlarında konut satış önceliği depremzedelere verilecekti, o konuyu hatırlattık. Sayın vekilimiz Hamza Dağ sağolsun bu konunun takipçisi olacağını söyledi. Bu da bizim için bir kazanım oldu" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN'A ÇAY DAVETİ

Başkan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşme fırsatı bulduklarını vurgulayan Özkan, "Sayın Erdoğan'ın önümüzdeki 17 Şubat'ta bir İzmir programı olacak. Kendisini İzmir'deki derneğimize de çay içmeye davet ettik. Bizim açımızdan yaptığımız ziyaretler çok olumlu geçti" ifadelerini kullandı.

PROJE ALANINA EŞİT ÖDEME

PROJE alanındaki hak sahiplerinin bazıları 7269 sayılı kanuna, kimileri de 6336 sayılı kanuna tabi tutularak kredi kullanmıştı. 6336 sayılı kanuna göre kredi kullananlar 20 yıl vadeli '0' faizli kredi kullanırken, 7269 sayılı kanuna göre kredi kullananlar için 20 yıl vadeli TEFE-TÜFE'ye göre faiz oranı belirlenmişti. Buna göre 2 grupta yer alan vatandaşlar için ödemelerin birbirine yaklaştırılması ve 7269 sayılı kanun kapsamında kalan hak sahiplerinin de '0' faiz oranına yakın bir sistemle ödeme yapmaları ile çalışma başlatıldı.

LOJİSTİK MERKEZİ MÜJDESİ

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Kaya, 3 Milyon 29 bin 105 m2 büyüklüğündeki Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve TIR Gümrüğü için, Ulaştırma Bakanlığı uhdesindeki 133 taşınmazın Ticaret Bakanlığı'na tahsisinin tamamlandığını açıkladı. İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri ortaklığında yapılacak merkezin bölgesel ve ulusal düzeyde hizmet verecağini aktaran Kaya, "Sayın Binali Yıldırım'ın İzmir için hazırladığı 35 projeden birisi olan merkez Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

METİN BURMALI