BORNOVA Forum Bornova AVM karşısındaki villaların arasında yol kenarında yapılmak istenen benzin istasyonuyla ilgili imar planı düzenlemesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışmalara neden olmuştu. Plana AK Partili üyeler şiddetle karşı çıkmıştı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin açtığı dava sonucunda söz konusu alana benzin istasyonu yapılmasının önünü açan düzenlemeyle ilgili İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından bilirkişi raporu hazırlatıldı.

MISIRLI'DAN TEŞEKKÜR

HAZIRLANAN raporda söz konusu imar plan değişikliğinin imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından uygun olmadığı konusunda ortak bir kanaate varıldığı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, "Zorlama istasyon kararı iptal oluyor. Emeği geçen Mimarlar Odası İzmir Şubesi yönetimi ve mahkeme heyetini kutluyorum" dedi.