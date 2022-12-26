  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir AK Partili Kaya Karabağlar’da sahaya indi: Kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız!

AK Partili Kaya Karabağlar’da sahaya indi: Kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız!

26.12.2022

AK Partili Kaya Karabağlar’da sahaya indi: Kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız!
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar'da gerçekleştirdiği programlarda vatandaşlarla buluştu. Refet Bele Mahallesi'nde mahalle teşkilatının yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen, Salih Omurtak Mahallesi Muhtarı Abdullah Karslıoğlu'nu, Maliyeciler Mahallesi Muhtarı Sadet Kaya'yı ziyaret eden Kaya, mahallelinin sorunlarını, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

'HEPİMİZİN ORTAK HAYALİ'
Karabağlar İhsan Alyanak Bulvarı'nda esnafları dolaşan Kaya, İzmir Fırıncılar Odası'nın da kapısını çalarak Başkan Kemal Sırtı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Kaya, programları çerçevesinde Sivas Güneykayalılar Derneği'ni de ziyaret etti. Karabağlar'da bulunan 540 hektarlık 10 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm alanıyla ilgili konuşan Kaya, "Kentsel dönüşüm, Karabağlar için hayati bir konu ve olmazsa olmazımız. Hak sahiplerinin hakkının ve hukukunun korunduğu, adil bir paylaşımın esas alındığı kentsel dönüşüm değerlidir. 540 hektarlık alanla ilgili tüm değerlendirmeler yapılıyor. Burada önemli olan Karabağlar'ın geleceğidir. Modern hayatın gerektirdiği sosyal yaşam donatılarıyla bezenmiş, yeşili bol, suyu ve havası temiz bir Karabağlar hepimizin ortak hayalidir" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA