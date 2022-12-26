AK Partili Sürekli’den rakamlarla ’İzmir’e yatırım’ mesajları!

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' Çiğli programıyla devam etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli'nin de diğer ilçeler gibi devlet yatırımlarıyla canlandığına dikkati çekerek, "İzmir ve ilçelerini ayağa kaldırmaya yönelik hizmet ve yatırımlar merkezi idare eliyle gerçekleşiyor" dedi.





'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Çiğli ilçesinde ziyaretlerini sürdüren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe başkanlığında 3 kademe ile toplantı yapıp, Evka-5 esnafını ziyaret etti. Küçük Çiğli ve İnönü mahallelerinde üye ziyaretleri de yapan Sürekli, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Sürekli, eski ve yeni üye ziyaretleri de gerçekleştirdi. Yaptığı sohbetlerde, son zamanlarda, başta Büyükşehir Belediyesi'nin telaşa kapılarak İzmir'e hak ettiği yatırımların yapılmadığına ilişkin söylemlerini hatırlatan Sürekli şöyle konuştu: "20 yıllık AK Parti iktidarında İzmir'e 112 milyarın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlarda, 29 milyar ile ulaştırma öne çıktı. 24 milyarın üzerinde aile ve sosyal politika, 21 milyar Çevre ve Şehircilik, 12,4 milyar tarım ve orman, her biri 2.5 milyara yakın olmak üzere sağlık ve eğitim alanlarında yatırımlar yaptık. Biz, İzmir'e 21 yıldır değer veriyoruz. Yaptıklarımız bunun göstergesi. Hatta; kent içi ulaşımı rahatlatan Konak Tüneli gibi; Özkanlar Pazar Yeri, Buca Cezaevi gibi kronik yerel sorunları çözdük, ihtiyaçları karşıladık. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin de ilçe belediyelerinin de bizden talep edip karşılık görmediği, yolunun açılmadığı tek bir iş yok."





'ÜNİVERSİTE VE HASTANEYLE CANLANDI'

Her ilçede olduğu gibi, Çiğli'de de AK Parti'nin eserlerine dayanan bir canlılık yakalandığını söyleyen Sürekli, "Çiğli'yle buluşturduğumuz Katip Çelebi Üniversitesi'nin ilçeye kazanımları tartışmasız. Üniversitemiz; 16 binin üzerindeki öğrencisi, bin 500'ün üzerinde akademik ve idari personeliyle Çiğli için prestij kaynağı olduğu gibi, yarattığı katma değerler ile de ilçeye hareket kazandırdı. Öğrenci ve personelimiz ilçemizde ikamet ediyor, burada tüketiyor. Bakırçay Üniversitesi'ne bağlayarak eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne kavuşturduğumuz Çiğli Devlet Hastanemiz; bugün sadece ilçenin değil, bölgenin ihtiyacını karşılayacak donanımda. Çevre Yolu'nun katkıları ortada. Aslında, İzmir'in hangi ilçesine gidilirse gidilsin, böyle eserlerle karşılaşıyorsunuz. Ve hepsinin altında AK Parti'nin hizmet aşkı var. 21 yıldır Türkiye'de iz bırakmadığı şehir, kasaba, köy, mahalle bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var" dedi.





İLÇE TEŞKİLATINDA GÜNDEM: SANDIK

Sürekli, Çiğli Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları ile yaptığı toplantıda yeni üye çalışmaları ve sahadaki geri dönüşlere ilişkin bilgi aldı. 10 Ocak'ta sandıkla ilgili güncellemelerde, ilk etabın tamamlanacağını söyleyen Sürekli, "Güncellemelerimizi asil ve yedek olarak yapacağız. Sandık güvenliğini sağlamak tüm partilerin görevi olmalı. Sandıklara sahip çıkmamız önemli. Her sandık için çok sayıda müşahit planlayacağız. Son ana kadar yeni üye çalışmalarımızı yürüteceğiz. İzmir olarak yaklaşık 4 yıldır sokaklardayız. Kapı kapı dolaşıyoruz. Gönül Seferberliğimizi ve yeni üye kampanyalarımızı yıllardır yapıyoruz. Genel Merkezimizin talimatlarıyla son dönemde daha da hızlandırdık. Koyduğumuz her hedefi yakaladık. Türkiye genelinde birincilikler aldık. Bunda, ilçe teşkilatlarımızın payı büyük. Bizlere duyulan, partimize duyulan güvenin, gösterilen rağbetin karşılığını vermek de bizim işimiz. O nedenle, dokunduğumuz üye ve vatandaşlarımıza yeniden dokunacak, tuttuğumuz elleri bırakmayacağız" diye konuştu.