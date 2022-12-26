“Çeşme’de her bahçede bir sakız ağacı olmalı”

İzmir Çeşme'de kadın girişimci, sakız ağacı sayısını artırmak için fidan üreticisi oldu. Kentte iç dekorasyon sektöründe çalıştıktan sonra ilçeye yerleşen Defne Atakan Beşer, 8 dönümlük bahçesine çok sevdiği sakız ağaçları fidanlarını dikti. Kısa sürede sakız veren ağaç sayısını 120'ye çıkaran Beşer, bahçesini görenlerin fidan istemesi üzerine bu işe girmeye karar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanlarından yetiştiricilik teknikleri konusunda aldığı eğitimle geçen yıl fidan üretimini artıran Beşer, 3 bin fidan yetiştirerek toprakla buluşmasını sağladı. Sakız Adası ziyaretlerinde ağacın hikayesinin kendisini çok etkilediğini ve 11 yıl önce edindiği fidanları bahçesine diktiğini ifade eden Beşer, "Amacım ürün almak değildi. Bir ağaçtan yüzlerce fidana sahip olacağımızı hayal bile edemezdim" dedi.





MALİYETLİ VE İŞÇİLİĞİ ZOR

Ağaç üzerinde kesi açtıkları bölgeyi özel bir toprakla sardıklarını, bu bölgede bir süre sonra köklenme başladığını, bu kökleri saksılarda büyüterek fidan elde ettiklerini dile getiren Beşer, sakız fidanının maliyetli ve zor bir işlemle elde edilebildiğini kaydetti. Beşer, "Benim hikayemde bu ağacın her bahçede olması var. Bu yarımadada yaşıyorsanız bahçenizde mutlaka sakız ağacı olmalı. Ağaçlarımız 10 yaşında bize çok güzel sakızlar vermeye başladı. Sakız ağacının yazın gövdesini çiziyoruz oradan gözyaşları gibi sakız damlaları akıyor. Ağacın dibini de ona göre ayarlamak gerekiyor. O sakızları bekletiyoruz ve sonrasında yıkama ve nişastayla karışma gibi işlemlerden geçiyor" dedi.





BİRÇOK ALANDA KULLANILIR

Şu anda kozmetikte, yemeklerde ve ilaçlarda sakızın kullanıldığını vurgulayan girişimci Defne Atakan Beşer, "Yunan adalarında bu işi çok güzel yapıyorlar. Diş macunundan parfüme, tatlılara kadar her yerde sakız kullanıyorlar" dedi. Beşer, bu yılı 3 bin fidanla kapattıklarını, gelecek yıl için de bu seviyelerde fidan üretmeyi hedeflediklerini, fidanları kar için değil maliyeti karşılayacak fiyata sattığını sözlerine ekledi.