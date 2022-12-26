CHP karman çorman

CHP İzmir İl Örgütü'nde yeni il başkanının kim olacağıyla ilgili büyük bir kaos yaşanıyor. Mevcut İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekili aday adayı olmak için genel merkez tarafından yayınlanan adaylık istifası genelgesinin son tarihi olan bugün görevini bırakıyor. Yücel, 12.00'de istifasını ve milletvekili aday adaylığını duyuran bir basın toplantısı düzenleyecek. Yücel'in yerine ise, yeni il başkanı olarak mevcut yönetim dışından bir ismin atanması ihtimali kuvvet kazandı. Bu duruma karşı mevcut il yönetimi de adeta kazan kaldırdı. İl başkanının kendi içlerinden belirlenmesini isteyen ve bunun olmaması halinde görevden alınmak istemeyen il yönetiminden 20'den fazla isim, İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya'ya destek verme kararı aldı. Kaya'nın toplanan imza ve talebini bu hafta Genel Merkez'e ileteceği kaydediliyor.



Çağdaş Kaya



SOYER KİMİ SÖYLEYECEK?

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile yeni il başkanının kim olması noktasında Şenol Aslanoğlu ve Şamil Sinan An isimlerinde mutabakata vardığı ifade edildi. Ancak, mutabakat sağlanmasına rağmen Soyer'in başka isimlere yönelebileceği ve Genel Merkez'e başka bir ismi verebileceği kulislerde konuşuluyor. Gözler Soyer'in Ankara mesaisine çevrilirken, Soyer'in Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın ve Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç isimlerini de gündeme getirebileceği kaydediliyor. Bu isimlerden Aydın için Genel Merkez'de değerlendirme yapıldığı öne sürülüyor.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile isimler konusunda anlaştığı belirtilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başka bir isim verebileceği iddia ediliyor.





KARAMUSTAFAOĞLU İDDİASI

Balçova Belediyesi eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve Konak İlçe eski başkanları Aytekin Tunus ile Sinan Karamustafaoğlu için Genel Merkez nezdinde çalışma sürerken, farklı isimler için de Genel Merkez'de kulis çalışmasının yürütüldüğü, yeni il başkanı noktasında sürpriz yaşanabileceği de konuşuluyor. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın kafasında Karamustafaoğlu isminin ön plana çıktığı da iddialar arasında yer alıyor.



Deniz Yücel

GÖZLER MYK'YA ÇEVRİLECEK

Süreci yöneten aktörlerin isim konusunda Genel Merkez ile uzlaşması halinde bugün veya ertelenirse yarın yapılacak MYK toplantısında yeni il başkanının ve yönetimin atanabileceği öne sürülürken, bu durum yaşanmazsa düğüm çözülene kadar il yönetimi içerisinden bir isim il başkanlığı görevini vekaleten sürdürecek. Mevcut yönetimin de görevden alınacağı yeni atanacak ismin 30 kişilik yönetim kurulu listesinde mevcut yönetimden 7-8 ismin yer alabileceği iddiası uzun zamandır konuşuluyor.



ERHAN GÜLENÇ