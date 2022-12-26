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Haberler İzmir Karısını döven adama ‘Amerikan’ dayağı!

Karısını döven adama ‘Amerikan’ dayağı!

26.12.2022

Karısını döven adama ‘Amerikan’ dayağı!
İzmir'in Balçova ilçesinde ismi belirlenemeyen bir şahıs, arabanın içerisinde karısını dövmeye başladı. Çevredekilerin çığlıkları duymasıyla olay yerine gelen vatandaşlar, şahsa tepki gösterdi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen adam, arabadan inmeyerek küfürler saçarak eşine şiddet göstermeye devam etti. Bu sırada, olay yerinden geçen İzmir'deki özel bir üniversitesinin Amerikan Futbol Takımı'nın oyuncuları duruma müdahale etmek istedi. Maçtan çıktıkları öğrenilen oyuncular, karısına saldıran adamı arabasından çıkararak, mağdur kadını kurtardı. Kendisine müdahale edildiği için öfkelenen adam, bu kez oyunculara küfür edince kavga çıktı. Amerikan futbolu oyuncuları, bir türlü sakinleşmeyen adamı tekme tokat dövmeye başladı. Cep telefonu kameralarına yansıyan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı.
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