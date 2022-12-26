Sarıkamış şehitlerini yürüyüşle andılar

İZMİR'DEKİ sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, "Bayrağını al sen de gel" sloganı ile Sarıkamış şehitleri için yürüdü. Buca'da düzenlenen yürüyüşün ardından toplanan vatandaşlar, şehitler için dua etti. Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu ve İzmir Sarıkamışlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, 108 yıl önce Sarıkamış'ta donarak can veren 90 bin şehit için anma programı düzenledi. Sarıkamışlılar Derneği önünden başlayan yürüyüş, Çevikbir Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe, motorlu ekipler de destek verdi.

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