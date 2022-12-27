Çeşme’ye su müjdesi

En gözde tatil destinasyonlarından biri olan Çeşme'nin içme suyu problemini kökünden çözmek için başlatılan projede adım adım sona yaklaşılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı su ulaştırmak ve taşkın risklerine karşı korumak için çalışırken, suyun her damlasına sahip çıkıyor.

BARAJLAR SU TUTTU

Çeşme'de, Karareis ve Salman Barajı'nın suyunu turizm merkezine getirecek isale hattında çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 34 km'lik isale hattı inşaatı bitti. Yılda 3,74 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek Karareis ve Salman Barajları su tutmuştu. Biriken suyu ilçe merkezine ulaştıracak 33,668 metrelik isale hattı 2022 yılı sona ermeden tamamlandı. Hat üzerinde 55 adet sanat yapısı inşa edildi. Dev proje son aşamada. Proje kapsamında 1 adet 500 metreküplük, 2 adet 1000 metreküplük depo inşa edilecek. 2 terfi istasyonu ile 24 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisleri 2023 içinde tamamlanacak. Hedef 2024'te Çeşme'de musluklardan Karareis ve Salman Barajı'nın suyunu akıtabilmek.

ASIRLIK SORUN ÇÖZÜLÜYOR

PROJE tamamlandığında Çeşme'ye Karareis Barajı'ndan yılda 2,84 milyon metreküp, Salman Barajı'ndan ise 900 bin metreküp olmak üzere toplam 3,74 milyon metreküp içme suyu verilecek. Çalışmalar tamamlanınca, Çeşme Yarımadası'nın asırlık su sıkıntısı kökünden çözülmüş olacak.