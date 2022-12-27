Derin iyilik hareketi

İZMİR'İN Menemen'deki Bülent Okan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Derin Gür, Lösemi tedavisi gören çocuklar için kendi elleriyle hazırladığı origamileri satmaya başladı. Kazandığı parayla lösemi tedavisi gören hasta çocukları mutlu etmeyi amaçlayan Derin, onlara hediyeler aldı. Derin'e destek olmak isteyen arkadaşları da kısa zamanda kampanyayı büyütüp, bir 'iyilik' hareketine dönüştürdü.

Çocukların aldığı hediye oyuncaklar, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) aracılığıyla tedavisi devam eden çocuklara yılbaşında mutluluk taşıyacak. Derin Gür, "Öğretmenimizin lösemi haftası için hazırladığı panodan çok etkilenip origami yapmaya başladım. Bunu arkadaşlarıma anlattım ve diğer sınıflardan da gelip, yardım edenler oldu. Yaptıklarımızı diğer sınıflardan alanlar oldu. Hasta çocuklar umarım yeni yılda hızlı bir şekilde iyileşir" ifadelerini kullandı. Öğrencilerin önemli bir duyarlılık örneği gösterdiğini anlatan 3-A sınıfı öğretmeni Özlem Akdemir, desteklerin kendilerini hem şaşırttığını hem de mutlu ettiğini dile getirdi.

SEVGİNİN MUTLULUĞU

9 yaşındaki Alp İdi, "Ben denge oyunu, bebek seti ve oyun hamuru aldım. Umarım bir an önce hastalıklarını atlatırlar" diye konuştu. Mert Özyurt, "Arkadaşlarımıza böyle bir katkıda bulunmak çok iyi hissettirdi. Kurabiye sattık, bu hediyeleri aldık" derken, Erva Çetin de etkinliği ikinci dönem tekrar yapmak istediklerini söyledi.