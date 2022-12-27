İzmir'de 16 yaşındaki genci ezen sürücü şimdi de "tehdit"ten yargılanıyor

İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.E.K, Bora Aşçılar'ın babası müşteki Rıfat Osman Aşçılar, annesi Hayal Aşçılar ile taraf avukatları katıldı.

İlk olarak söz verilen baba Aşçılar, oğlunun ölümünün ardından 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile 200 bin liralık tazminat ödemeye mahkum edilen sanık M.E.K'nin kendilerini birçok kez tehdit ettiğini ileri sürdü.

Sanığın kazada alkollü olduğunu ve telefonla konuşurken oğlunu gördüğü halde frene dahi basmayarak ölümüne neden olduğunu savunan Aşçılar, "Solundaki araca çarpmamak için yayaya çarpmak talihsiz bir kaza değil, cinayettir. Biz sanıktan alınacak olan parayı eşim de ben de kabul etmiyoruz. Bu parayı hasta çocuklar için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine bağışlayacağız ancak icraya rağmen bu para hala alınamadı." dedi.

Aşçılar, sanığın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarla ve telefonla avukatlarını arayarak, birçok kez tehditte bulunduğunu, şikayetçi olduklarını ve en ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini bildirdi.

Sanık M.E.K. ise aileyi tehdit ettiği iddialarının doğru olmadığını ileri sürdü.

Hakim, M.E.K'nin evine hacze giden icra memurunun tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

OLAY

Grubuyla amatör olarak konserler veren lise öğrencisi Bora Aşçılar, Konak ilçesindeki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda 24 Mart 2017'de yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.E.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Alkollü olduğu belirlenen ve 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan M.E.K. hakkındaki karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince onanarak kesinleşmişti.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Aşçılar ailesinin açtığı tazminat davasında M.E.K'nin, hayatını kaybeden Bora Aşçılar'ın annesi Hayal Aşçılar ile babası Osman Aşçılar'a yüzer bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

Karar kesinleşmesine karşın tazminat ödenmeyince Aşçılar ailesi avukatları aracılığıyla icra takibi başlatmıştı.

Aşçılar ailesinin avukatı, icra memuru ile haciz işlemi için M.E.K'nin evine gitmiş, evde olmayan M.E.K, ailenin avukatıyla telefonla görüşmüştü. Bu görüşmede aileye yönelik küfür ve tehdit içeren ifadedeler kullandığı öne sürülen M.E.K. hakkında, "tehdit" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.