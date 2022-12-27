  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de balkonun çökme anı kamerada! Bir anda hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de balkonun çökme anı kamerada! Bir anda hayatının şokunu yaşadı

İzmir'in Konak ilçesinde 17 yaşındaki kızın yaralandığı balkonun çökme anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

27.12.2022, 09:55

İzmir’de balkonun çökme anı kamerada! Bir anda hayatının şokunu yaşadı

Korkunç olay, saat 11.30 sıralarında Hilal Mahallesi 1217. Sokak'ta bulunan 2 katlı eski bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki E.G. balkona çıktığı sırada balkonun altında bulunan beton zemin çöktü.

Çökmenin etkisiyle binanın girişine düşen E.G. yaralanırken, sesleri duyan komşunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kız çocuğu sağlık görevlileri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



ÇÖKME ANI KAMERADA
Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde balkonda iki kişinin bulunduğu, bir anda balkondaki beton zeminin çöktüğü ve E.G.'nin yere düştüğü anlar yer aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA