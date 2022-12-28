AK Partili Kaya müjdeyi verdi: Arslanlar Mahallesi doğalgaza kavuşuyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı'da yapımı devam eden Kemalpaşa Kavşağı çalışmalarını inceledi. İnceleme sonrası açıklama yapan Kaya, 130 milyon liraya mal olacak projenin hızla devam ettiğini, yıl başından itibaren yan yollardan dört şerit trafik akışı sağlanacağını kaydetti. Özbey Mahallesi'ni de ziyaret eden Kaya, vatandaşlarla bir araya geldi. Yıllardır çözülemeyen ve yılan hikayesine dönen tapu sorununu çözüme kavuşturduklarını aktaran Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava nedeniyle tapu dağıtımının aksadığını, sürecin çok yakında devam edeceğini söyledi. Kaya, Aslanlar Mahallesi'ni de doğalgaz hizmeti ile buluşturacaklarını söyledi.

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