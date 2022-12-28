Yerli teknoloji sayesinde maliyet azaldı kalite arttı

DOKUZ Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Ayol, atık suların tarımda kullanılmasına yönelik geliştirdiği yerli teknoloji ile hem arıtma maliyetlerini büyük oranda düşürdü hem de iyi kalitede su elde etti.

Prof. Dr. Azize Ayol, "Mevcut mevzuat kriterlerine göre çoğu parametrede birinci sınıf sulama suyu kalitesini, hemen hemen tüm parametrelerde de ikinci sınıf tarımsal sulama suyu kalitesini sağlıyoruz. Metreküp atık su başına 250 dolar civarı olan maliyetler, bizim geliştirdiğimiz dinamik membran uygulamasıyla 40-50 dolara düşüyor" dedi.