AK Partili Dağ duyurdu: Çiğli Tramvayı’na Erdoğan onayı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Tramvay hattında kullanılması öngörülen 26 adet elektrikli tramvay aracının alımı için Soyer'in talep ettiği dış kredi kullanma yetkisine onay verdi. İzmirlilere müjdeli haberi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ verdi. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talep ettiği dış kredi kullanma yetkisinin Başkan Erdoğan tarafından onaylandığını duyurdu.

Mart 2019'da CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, aradan 3 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen seçim meydanlarında İzmirlilere vaat ettiği yatırımları bir türlü hayata geçirmedi. Durum böyle olunca kentin kronikleşmiş sorunlarının çözümüne ilişkin hiçbir adım atılamadı. Beceriksizliğine kılıf arayan Soyer her platformda hükümet tarafından engellendiklerini öne sürüp Ankara'da birçok projenin onay beklediğini iddia etti. Son olarak "İzmir Yunan toprağı değil" çıkışı yapan Soyer hükümetin İzmir'e üvey evlat muamelesi yaptığını iddia etti. Soyer'in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti kanadı iddiaların gerçeği yansıtmadığını İzmir'in yararına olan her türlü projenin daima yanında ve destekçisi olduklarını açıkladı.

İZMİRLİLERE YENİ YIL MÜJDESİ

Yeni yıla saatler kala Soyer'in söylemlerini havada bırakan yeni gelişme daha yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çiğli Tramvay hattında çalışacak 26 elektrikli tramvay aracının alımı için Büyükşehir Belediyesinin talep ettiği dış kredi kullanma yetkisini onayladı. İzmir'de büyük sevinçle karşılanan gelişmeyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ duyurdu.

TIKANIKLIK SON BULACAK

Konuya ilişkin açıklama yapan Dağ, İzmir'de vatandaşların günlük yaşamına fayda sağlayacak her projeye hassasiyetle yaklaştıklarının altını çizerek, bu onayla Karşıyaka-Çiğli Tramvay Hattı projesinde oluşan tıkanıklığın da giderildiğine dikkati çekti.

YENİ BİR MÜJDE VERMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Bu kararın İzmir'e hayırlı ve faydalı olmasını dileyen AK Partili Dağ, "Kısa bir süre önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projesinin devamlılığı için bir 'dış borçlanma' talebinin olduğunu öğrendik. İzmir'in faydasına olacak her projede üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız, bununla ilgili şu ana kadar ufacık bir tereddüdümüz olmadı. Hatırlanacağı üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. faz 2. ikmal inşaatında kullanılması planlanan hazine garantisiz dış kredi kullanma yetkisinin onayı için girişimde bulunarak, bu ayın başında güzel bir sonuç almıştık. Yine aynı şekilde, tramvay hattı projesindeki problemin ortadan kaldırılması için gerekli adımları attık. Yine bir müjdeyi, hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 26 adet elektrikli tramvay aracı alımı ihalesi için talep ettiği dış borçlanma yetkisi, Başkan Erdoğan tarafından onaylandı. Karşıyaka-Çiğli Tramvay Hattı'nın vadedildiği tarihte tamamlanarak İzmirlinin hizmetine sunulmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Başkan Erdoğan tarafından 2020 yılının Şubat ayında onaylanan Karşıyaka-Çiğli Tramvay Hattı projesinde zaman zaman aksaklıklar yaşanmış son olarak "26 adet elektrikli tramvay aracı alım ihalesi"ni kazanan firma, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek işten ayrılmıştı. Bunun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, tramvay araçlarının alımı ihalesi için dış borçlanma yetkisi talebinde bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın onayı ile hattın işletmeye alınmasındaki en büyük engellerden birisi daha aşılmış oldu.