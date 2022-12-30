Arda’ya mahkemeden komisyon şoku

GAZİEMİR Belediye Başkanı Halil Arda'nın belediye meclisindeki ihtisas komisyonlarında görev alacak partili üye dağılımlarında adaletsizlik yaparak yasaya aykırı hareket ettiği gerekçesi ile AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca ile MHP Meclis Üyesi Selahattin Şahin, konuyu yargıya taşıdı.

İzmir 6. İdare Mahkemesi, 5 kişilik ihtisas komisyonlarının 4 CHP'li, 1 AK Partili üye yerine, 3 CHP'li ve 2 AK Partili üye olması yönünde karar verdi.

HALKIN İRADESİNE SAYGI

ATMACA ve Şahin, yazılı ortak bir basın açıklaması yaparak, "Hukuka aykırı yöntemlerle teşekkül ettirilen komisyonların yok hükmündeki kararlarını referans alan meclis kararlarını mercek altına alacağız. Komisyon kararlarını referans gösterip 'Komisyondan geldiği şekliyle' oylanan kararların iptalini ve bu konuların yeni oluşacak komisyonlarda tekrar incelenmesini kamuoyunun dikkatinden kaçırılan, kapalı kapılar ardında karar verilen, grup kararıyla onaylatılan imar planlarının kimlere yaradığını araştıracağız. Halkın iradesini yok sayanlar, halkın iradesine saygı duymayı öğrenecekler" dedi.

METİN BURMALI