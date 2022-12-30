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Haberler İzmir Düğün salonunu kan gölüne çevirenlere tahrik indirimi

Düğün salonunu kan gölüne çevirenlere tahrik indirimi

30.12.2022

Düğün salonunu kan gölüne çevirenlere tahrik indirimi

İZMİR'DE 2 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları Süleyman Can'ı sahibi olduğu düğün salonunda öldüren, babasını ise ağır yaralayan ikiz kardeşler Harun ve Hakan İvgin ile ortakları Emre Demirağaç'a yargılandıkları mahkemede haksız tahrik indirimi yapıldı.

Mahkeme heyetince, fikir ve eylem birliği içerisinde Süleyman Can'a karşı işledikleri 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası alan Hakan İvgin ve Emre Demirağaç'ın sonuç cezalarının 29'ar yıl, Harun İvgin'in ise 27 yıl olarak açıklandı.

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