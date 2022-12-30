Ege’nin en kritik tüneli hizmete açılıyor

İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Muğla, Uşak, Ankara güzergahında önemli geçiş noktası olacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki Honaz Tüneli'nin, Ocak ayında trafiğe açılması planlanıyor. Denizli'nin Cankurtaran Mevkiinde 2011 yılında başlayan çalışmalar sona erdi.

18 DAKİKA KISALACAK

Şehir içi trafiğini rahatlatacak ve tünel sayesinde seyahat süresi 28 dakikadan 9 dakikaya inecek. Denizli Çevre Yolu ve 5,3 kilometrelik Honaz Tüneli sayesinde mevcut yol 14 km, seyahat süresi 18 dakika kısalacak. Son çalışmaların yapıldığı tünelin, 8 Ocak 2023 Pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk araç sürüşüyle hizmete açılaması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli Çevre Yolu'ndaki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, kara, hava, deniz ve demir yollarında reform niteliği taşıyan projeleri sürdürdüklerini kaydetmişti.

SEBAHATTİN ALP