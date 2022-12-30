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Haberler İzmir İzmir'de gece saatlerinde korkutan yangın! 4 baraka kullanılamaz hale geldi

İzmir'de gece saatlerinde korkutan yangın! 4 baraka kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Buca ilçesinde bir ormanlık alanda dün akşam çıkan yangın sonucu 4 baraka kullanılamaz hale geldi. Gökyüzünü aydınlatan alevler, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA

30.12.2022, 08:31 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022, 08:48

İzmir’de gece saatlerinde korkutan yangın! 4 baraka kullanılamaz hale geldi

Yangın, dün saat 21.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi, İzmir Çevre Yolu, Buca Batı Çıkışı yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince ormanlık alan içerisinde bulunan ve alevlere teslim olan 4 barakadaki yangına müdahale edildi. Gökyüzünü aydınlatan alevler, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, daha önceleri küçükbaş hayvanların beslenildiği barakalar çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma olayının olmadığı olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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