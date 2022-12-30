İzmir’de yılbaşı için hazırlıklar tamamlandı

İzmir merkezi ve ilçelerinde ulaşımdan güvenliğe birçok alanda vatandaşların yılbaşı gecesini daha huzurlu geçirmesi için bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda İzmir'de yaklaşık 6 bin polis görev başında olacak. Trafik polisleri özellikle alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri kontrolü yapacak. Asayiş ekipleri hırsızlık, kavga ve taciz gibi olaylara karşı denetimlerini yoğunlaştıracak. Kentteki eğlence mekanları da denetlenecek. Yılbaşında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yerel yönetim hizmetleri 24 saat hizmet verecek. Su ve kanal arızası, ulaşım, itfaiye gibi hizmetler sürdürülecek. Hemşehri İletişim Merkezi 185 numaralı çağrı merkezi 7/24 hizmet verecek.

SABAHA KADAR SÜRECEK

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları sabaha kadar sefer yapacak. 31 Aralık 2022 sabahı 06.00'da başlayan seferler 1 Ocak pazar gece yarısına kadar normal programında devam edecek. Metroda ve Konak Tramvayı'nda 01.00- 05.00 arası; Karşıyaka Tramvayı'nda 00.20-05.20 arası saat başı sefer yapılacak.

İZDENİZ'e bağlı vapurlar 31 Aralık'ta her zaman uyguladığı hafta sonu tarifesine göre hareket edecek. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece ihtiyaç halinde ek seferler uygulanacak. Alsancak -Karşıyaka arasında Baykuş seferleri 05.00'e kadar devam edecek. 1 Ocak 2023 günü ise yolcu gemileri ve arabalı vapurlar hafta sonu tarifesine göre çalışacak. Bostanlı - Üçkuyular hattı arabalı vapur seferleri 11.00'de başlayacak. Baykuş seferleri sabaha kadar yarım saatte bir düzenlenecek. 1 Ocak günü 06.00-12.00 arası düzenlenmiş pazar tarifesi uygulanacak.

Yılbaşı gecesi sefer saatleri uzatılan hatlar ve son sefer saatleri şöyle: Alsancak Gar kalkışlı 912 ve 963 numaraların son sefer saati 01.20, Konak kalkışlı 18, 19, 20, 23, 27, 30, 33, 35, 42,45, 53, 72, 77, 78, 105, 171, 193, 224, 233, 253, 285, 302, 304, 374, 465, 550, 587 ve 588 numaraların son sefer saati 01.45, Lozan kalkışlı 470, 680, 681 ve 691 numaraların son sefer saati 01.20, Gümrük kalkışlı 42, 45 ve 838 numaraların son sefer saati 01.45, Halkapınar Aktarma Merkezi kalkışlı 53, 168, 502, 555, 560 ve 599 numaraların son sefer saati 01.45, Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi kalkışlı 77, 78, 125, 148, 240 ve 253 numaraların son kalkış saati 01.45, Bornova Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 268 ve 565 numaraların son sefer saati 02.00, Evka 3 Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 114 numaralı otobüsün son sefer saati 02.05, Üçkuyular İskele Aktarma Merkezi kalkışlı 5 ve 7 numaraların son sefer saati 02.05 olacak.

GECE SEFERLERİ UZUYOR

Fahrettin Altay Aktarma Merkezi kalkışlı 8,17, 311, 969 ve 971 numaraların son sefer saati 02.05, Gaziemir Aktarma Merkezi kalkışlı 891'in son sefer saati 01.00, Egekent Aktarma Merkezi kalkışlı 128, 295 ve 346 numaraların son sefer saati 01.55, Çiğli Aktarma Merkezi kalkışlı 342, 344 ve 529 numaraların son sefer saati 01.50, EVKA 5 kalkışlı 346'ün son sefer saati 01.55. Konak Bahribaba kalkışlı 910, 920, 930, 940 ve 950 numaralı hatlar sabaha kadar yarım saatte bir baykuş seferi olacak.

BİRİNCİ KORDON TRAFİĞE KAPALI

ULAŞIMDA sıkıntı yaşanmaması için 31 Aralık gecesi Birinci Kordon trafiğe kapatılacak. Cumhuriyet ve Gündoğdu Meydanları'na 4 noktadan giriş çıkış sağlanacak.

İZMİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI

İZMİR Emniyet Müdürlüğü yayımladığı uyarıda, "İBB Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek olan Yılbaşı Etkinlikleri kapsamında; 31 Aralık 2022 17:00 itibariyle 1. Kordon güzergahı araç trafiğine kapatılacak, bu güzergah üzerinde park etmeye müsaade edilmeyecektir" denildi.

METİN BURMALI