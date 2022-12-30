SMA’lı Kaan Efe bebek Almanya yolcusu

SMA Tip 1 hastası Kaan Efe Şanal'ın tedavi masraflarına katkıda bulunmak için Kınık Kaan Efe Gönüllüleri'nin başlattığı kampanya mutlu sonla bitti. Kaan Efe Gönüllüleri yaptıkları bağışlar ile mucizeyi gerçeğe dönüştürdü. Kaan Efe bebeğin tedavisi için gereken 3 milyon doların masrafları da dahil tamamı Kaan Efe Kınık Gönüllüleri adına Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in bağış kampanyasına destek olmak için katıldığı "SMA'lı çocuklar yardım bekliyor 1 Euro 1 İnsan Platformu'nun düzenlediği canlı yayında yüzde yüze ulaşarak tamamlandı.

BAŞKA CAN'LARA NEFES OLACAK

Aylardır Kaan Efe Şanal bebek için sanayici, iş adamları, esnaf ve hayırseverlerden tek tek yardım kampanyasına destek isteyen ve tedavi masrafları için ihtiyaç duyulan miktarın toplanması için büyük çaba sarf eden Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, kampanya için gerekli olan miktardan da fazlasını toplayarak büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti. Bağış kampanyasında yüzdelik hesabından arta kalan para, İzmir Valiliği onayı ile belirlenecek başka bir SMA'lı bebeğin kampanyasına aktarılarak bir başka cana nefes olacak. Kaan Efe Bebek önümüzdeki günlerde tedavi olmak için ailesiyle Almanya'ya gidecek. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Kaan Efe kazandı. Kınık'ta tüm gönüllüler hep birlikte inandık. Doktor abisi olarak tedavisinde de her zaman yanındayız" dedi.