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Haberler İzmir ‘Topraklarımızın vatan kalması için çalışıyoruz’

‘Topraklarımızın vatan kalması için çalışıyoruz’

30.12.2022

‘Topraklarımızın vatan kalması için çalışıyoruz’
İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi, Okçular Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak - Türk Deniz Fetihleri ve Çaka Bey' başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Panelde konuşma yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, "Elbette ki güçleneceğiz, köklerimizi derinlere doğru büyüteceğiz; ama bu topraklar bize bin yıldır vatan diye, kimse bizden alamaz diye de düşünmeyeceğiz. Dolayısıyla sürekli teyakkuzda olmalıyız. Bu farkındalığı bizden sonra gelenlere aktarmak için canlı bir çalışmayı sürdürmek durumundayız. Bu bakımdan vakfımızın da bir misyonu olarak, topraklarımızın ilelebet vatan olarak kalması yönünde çalışmalar yürütüyoruz" dedi.
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