Vali Köşger’den 2023 mesajı: İzmir’i hak ettiği noktaya ulaştıracağız

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yayınladığı yeni yıl mesajında, "Sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlar ve başlangıçlarla yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyor, sağlık ve huzur başta olmak üzere tüm insanlık için güzelliklerle geçmesini dilediğimiz 2023'ü büyük ümitlerle karşılıyoruz. Geride bıraktığımız yılın değerlendirmesini yaparken, zamanımızı, enerjimizi ve devletimizin kaynaklarını, ilimiz ve ülkemiz hayrına, en verimli şekilde kullanabilme noktasında elimizden gelen gayreti göstermiş olmanın gönül rahatlığını yaşıyoruz. Devlet millet birlikteliğiyle gerek kamu kurumları gerek sivil toplum kuruluşları gerekse hemşehrilerimizin el ele, omuz omuza vererek İzmir'imizi daha müreffeh hale getirme çabalarımız, devlet büyüklerimizin yakın ilgi ve destekleriyle taçlanmış, kentimiz 2022'yi çok şükür huzurla geride bırakmıştır" ifadelerini kullandı.





'ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'



Vali Köşger, açıklamasında "İzmir'i hak ettiği noktaya ulaştırmak adına yeni yılda daha da artan şevk ve heyecanla, hizmetlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şüphesiz ki; tüm bu gayretler, bizler vatanımıza ve milletimize faydalı oldukça, vatandaşlarımızın memnuniyeti arttıkça anlam kazanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2023 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini yürekten temenni ediyorum. Her kademedeki değerli mesai arkadaşlarımın, saygıdeğer İzmirli hemşehrilerimin ve hizmet etmekten onur duyduğum aziz milletimizin her bir ferdinin yeni yılını en içten duygularımla tebrik ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.