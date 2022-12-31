Depremzedelerin finans sorunu da çözüldü

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile görüşen İzmir Depremleri Dayanışma Derneği yöneticileri ile bir araya geldi.



"DEVLETİMİZ YANIMIZDA"

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, Başkan Erdoğan başta olmak üzere tüm bakan ve vekillere teşekkür ederken, depremzedelerin tüm taleplerinin yerine getirildiğini söyledi. Yapılan toplantıların da verimli geçtiğini belirten Özkan, "Depremzedelerimiz için ne gerekiyorsa hassasiyetle yaklaştılar, teşekkür ediyorum. Bakanımızdan Emlak Konut'un buraya gelip mevcut imarında, taleplerimiz doğrultusunda konut yapmasını istedik. Bize 'Çalışma yapın, sunum hazırlayın getirin, değerlendirelim' dediler. Finansman sorunu da çözüldü. Halk Bankası 0.87 faiz oranı ile krediyi veriyor. Pandeminin ortasında bir deprem yaşadık ve tüm o zorlu günlere rağmen devletimizin elinden geldiğini yaptığını, çalıştığını gördük. Devletimizin desteğini hep gördük" dedi. Kerem Ali Sürekli de, "Derneğin Emlak Konut Projesi önerisi de muhakkak ki değerlendirecektir. Bizler de takipçisi olacağız" diye konuştu.

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