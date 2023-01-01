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Haberler İzmir Depremzedelere yılbaşı müjdesi

Depremzedelere yılbaşı müjdesi

1.1.2023

Depremzedelere yılbaşı müjdesi

2020 yılında meydana gelen İzmir depreminden sonra proje alanındaki konutların 7 kat yerine 5 kat yapılması sonrası evsiz kalan 24 vatandaş için yeni konut arayışı yaşanırken, trafo alanından beklediğini bulamayan İzmirli depremzedelere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan müjde geldi. BAYRAKLI'DAKİ Mansuroğlu Mahallesi'nde yer alan ve arazisi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan alan için düğmeye basan Bakanlık, alanın planlarını değiştirip depremzedeler için konut yapımına karar verdi.

1 YILDA TAMAMLANACAK
24 hak sahibinin öneriye olumlu görüş verdiği öğrenilirken, projenin 2023 yılının ilk ayları itibari ile start almasının planlandığı belirtildi. Ödeme koşullarının proje alanı ile aynı olması kararı verilen süreçte 1 yıl içerisinde konutların yapımının tamamlanması hedefleniyor.

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