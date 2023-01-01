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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 1 Ocak 2023 Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 1 Ocak 2023 Pazar

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 1 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

01.01.2023, 10:04

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Ocak 2023 Pazar

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 1 Ocak Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

1 OCAK PAZAR İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

BERGAMA
01.01.2023 10:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ÇAMKÖY ALTIN MADENİ-SULAMALAR-OVACIK MADEN EVLER, AŞAĞIKIRIKLAR VE CİVARLARI

BORNOVA
01.01.2023 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ, ÇANAKKALE CADDESİ, ÇELİKBİLEK SABUN, IŞIK PLASTİK, ÇERİSAN, BİMSAN, TTL TÜTÜN, İMTE, GEZER GIDA, REKOR PLASTİK,TURHAN ISIL İŞLEM,BAĞDATLIOĞLU,SEM ASANSÖR

DİKİLİ
01.01.2023 10:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ ÇANDARLI TATİLKÖYÜ,OLGU,AYYILDIZ,ASNUR SİTELERİ İLE QUİN SERACILIK VE CİVARI

ÖDEMİŞ
01.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY,EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI

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