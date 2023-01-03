‘Çeşme Projesi ve termal kentin kaderini değiştirir’

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger gündemi değerlendirerek Çeşme Projesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Köşger, "Çeşme Projesi İzmir'e level atlatacak. Özellikle zengin kesimin, daha çok para harcayacak turist kesiminin geleceği bir konsept oluşturuluyor" dedi. Vali Köşger, gündemi değerlendirerek çalışmalarına yönelik bilgi verdi. İzmir genelindeki tüm muhtarlarla düzenli toplantılar yapılarak, iletilen sorun ve taleplerin hızla çözüldüğünü kaydeden Köşger, "Her ay bir veya iki ilçenin tüm muhtarlarını topluyoruz, devletin tüm birimleri, bölge müdürleri, il müdürleri, belediye yetkilileri orada hazır bulunuyor. Muhtarlarımıza 'Atış serbest' diyoruz. Onları dinliyoruz ve sorunlara çözüm üretiyoruz. İlgili birimler kararını oluşturuyor, Valilik olarak biz de takip ediyoruz" diye konuştu.

ŞEHİR LEVEL ATLAYACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme Projesi'ne yönelik açıklama yapan Vali Köşger, "Bakanlığımızın yerinde kararıyla proje yürütülüyor. 100 bin yatak olarak başlandı projeye, 50-60 bin yatağa düştü, kentten gelen geri bildirimlerle... Oradaki doğayı koruyacak bir planlama yapılmaya çalışılıyor. Çeşme Projesi İzmir'e level atlatacak bir proje, eğer gerçekleşirse İzmir'deki nitelikli yatak sayısı 2 katına çıkacak. Özellikle zengin dediğimiz kesimin, daha çok para harcayacak turist kesimin geleceği bir konsept oluşturuluyor. Golf turizmi ve buna benzer nitelikli turistlerin geleceği alanlar oluşturuluyor. Orada her zevke hitap edecek alanlara yer verilecek" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK TURİZMİNDE ATAK

Balçova ve İnciraltı bölgesinde bulunan termal kaynaklara dikkat çeken Köşger, "Sağlık turizmi kendiliğinden oluşuyor. İzmir'in sağlık turizminde sadece estetik ve küçük operasyonlarla değil, metropolün merkezinde Balçova ve İnciraltı'nda termal sular var. Şifalı bu suları katma değere dönüştürüp insanlara iş, ekmek sağlayacak bir şeye evriltmek lazım. Doğaya sıkıntı vermeden oradaki alanı verimli hale getirmek lazım. Orada 2 bin yıl önce insanlar gelip şifa aramışlar ve bulmuşlar. O sular orada duruyor. 38 bin konutu ısıtıyoruz ama sadece ısıtma ile kalmamalı, turizmin emrine de vermeliyiz bu kaynakları" dedi. Köşger, "Atatürk'ün İsmet Paşa ile Çeşme'deki kaplıca sularıyla ilgili kurdurduğu bir anonim şirket var, Çeşme'yi sağlığın hizmetine vermek üzere bir vizyon oluşturmuş aslında. Sonrasında unutulmuş kalmış bir köşede. Çeşme'de Valiliğin hat çektiği termal su var ama 90 otelden yanılmıyorsam sadece 14 tanesi bundan faydalanmış durumda.

TEKNOLOJİ BAŞKENTİ OLURUZ

Vali Yavuz Selim Köşger, "Ankara siyasi başkent, İstanbul ekonomi başkenti, İzmir de teknolojide başkent olsun. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. İzmir'in diğer şehirlere göre daha hızlı geliştiği bir alan var: Bu da teknoloji, inovasyon, bilişim. Biz bunu ivmelendirmek istiyoruz. İzmir'in Barseleno ile Milano ile yarışması lazım. İzmir'de bilişim alanının üstatları ile gençleri buluşturmak için çalışma yaptık. Başarılı geçti. 2-5 Mart'ta TEKNOFEST İzmir'e geliyor" dedi.

ZEHİR TACİRİNE GEÇİT YOK

Uyuşturucuya yönelik mücadeleye ilişkin de bilgi veren Köşger, "İzmir'de sıkıntılı bir durum olduğunu söylememiz gerekiyor. Tüm birimlerimizle sahadayız. Jandarmamız bir taraftan, emniyetimiz bir taraftan, sahil güvenlik ve diğer güvenlik unsurlarıyla birlikte bu alanı baskılamaya çalışıyoruz. İzmir'de 2021'de polis bölgesinde 24 bin olay gerçekleşmiş, 28 bin işlem yapılmış, 1435 kişi uyuşturucudan tutuklanmış. 2022'de de hemen aynı sayıda olay var ama tutuklanan sayısı 2 binlere yaklaşmış. Gereken tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz" dedi.