“Güvenin tek adresinde buluşuyoruz”

AK Parti İzmir'de üye katılımları devam ederken, 3. Sanayi Sitesi Oto Tamirciler Odası Başkanı Bülent İşçi ve İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz da AK Parti'ye katıldı. İl Başkanlığı'nda gerçekleşen rozet takma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da katıldı. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "AK Parti İzmir'de de artan yeni 'Ak Gönüllerle' daha da güçleniyor. Güvenin tek adresinde birleşiyoruz. Oda başkanlarımız ve yöneticilerimizin aramıza katılması, 2023 seçimleri için esen rüzgârın yönünü de gösteriyor. Hoş geldiler, güç verdiler" diye konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "AK Parti ailesi büyümeye devam ediyor. 21 yıldır sürekli büyüyen AK Parti, inşallah yine, yeni katılan üyelerimizle birlikte önümüzdeki uzun yıllar daha bu ülkeye hizmet edeceğiz" dedi.

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