Zamlaya zamlaya göl oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından alınan kararın ardından her ay ÜFE'ye göre yapılan zamlar sonrasında İzmir'deki su fiyatları adeta uçtu. En son açıklanan ÜFE'nin de su faturalarına yansıtılması sonrasında İzmir'de suyun metreküp fiyatı 20 liranın üzerine çıktı. İzmir, Ankara ve İstanbul'un su idarelerinin sitelerinden yayımladığı fiyat tarifelerine göre; İzmir, Türkiye'nin üç büyük şehrine göre en pahalı suyu kullanırken, İzmirli vatandaşların suya, İstanbul'dan yüzde 37.44, Ankara'dan yüzde 38 oranında daha fazla ücret ödediği belirlendi.

HER AY AÇIKLANIYOR

İzmir'de, geçtiğimiz Şubat ayında yapılan İZSU Olağanüstü Meclis Toplantısı'nın ardından alınan karar doğrultusunda her ay açıklanan ÜFE'ye göre suya zam yapılmaya başlandı. Su tarifelerine her ay yapılan zammın ardından İzmir'de su faturaları adeta cep yaktı. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de son yapılan zamlara göre; konutlarda 0-10 metreküp arası su kullanımı atık su bedeli dahil metreküp başına 19 lira

KADEMELERDE DEĞİŞİKLİK

Konut dışı yapılarda ise 0-10 metreküp su kullanımı atık su bedeli dâhil metreküp başına 40 lira 14 kuruş, 10-20 metreküp arası kullanımlarda ise 47 lira 75 kuruş ve 21 metreküp ve üstü kullanımlarda ise 89 lira 44 kuruş oldu. Organize sanayi bölgelerinde ise suyun metreküp fiyatı 34 lira 78 kuruş oldu. İzmir'de Tunç Soyer dönemiyle birlikte suyun kademelerinde de değişiklik yapıldı. Konutlarda daha önce 0-13 metreküp olan birinci kademe 0-10 metreküp, 14-20 olan ikinci kademe ise 11-20 metreküp olarak yeniden ele alındı. 93 kuruştan 20 lira 8 kuruşa, 10-20 metreküp arası kullanımlarda 23 lira 69 kuruştan 23 lira 87 kuruşa ve 21 metreküp ve üstü kullanımlarda ise 44 lira 38 kuruştan 44 lira 71 kuruşa çıktı. dı. Bu durum vatandaşların su faturasına daha fazla ücret ödemesine sebep oldu.

ISTANBUL VE ANKARA'DA DEGİSİKLİK YAPILMADI

İZMİR'DE su kademeleri geriye doğru çekilirken, İstanbul ve Ankara'da kademelerde değişiklik olmadı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin sitesinde yayınlanan fiyat tarifelerine göre; İstanbul'da 0-15 metreküp arası kullanımda suyun metreküp fiyatı 14,61 TL, 16 metreküp ve üstü kullanım yani ikinci kademede ise metreküp fiyatı 21,95 TL iken, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yayınladığı tarife ücretlerine göre;0-15 metreküp arası kullanımda suyun metreküp fiyatı 14,54 TL, 16-30 metreküp arası kullanımda suyun metreküp fiyatı 20,42 TL, 30 metreküp arası kullanımda suyun metreküp fiyatı 26,36 TL olarak belirlendi. Böylece İzmirli vatandaşlar, İstanbul'da yaşayan vatandaşlara göre yüzde 37,44, Ankara'da yaşayan vatandaşlara göre ise yüzde 38 oranında daha fazla su parası ödüyor.

MERT ALPDÜNDAR