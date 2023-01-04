İnciraltı Planlaması’nda son düzlüğe girildi

İZMİR'İN kronik sorunlarından birisi olan İnciraltı Planlaması'nda son aşamaya gelindiğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, katıldığı bir programda önemli mesajlar verdi. İnciraltı'nda plana artık çok yakın olduklarını belirten Kaya, "Belki yarın belki yarından da yakın. Çok kısa sürede İncirlatı planları askıya çıkabilecek noktaya doğru geldi" dedi.

2 YIL KAYBETTİRDİLER

UZUN yıllardır çözümü için uğraşılan İnciraltı Planlaması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef alan Kaya, "Keşke şehrin Büyükşehir Belediye başkanı takip etseydi. Partisindeki Murat Beyle ile de görüşsünler. Bizim yaptığımız her iş şeffaf. İnciraltı'nda 2 yıl kaybettirdi Tunç Soyer bize. 2019'da cezaevi için yaptığımız çağrıyı İnciraltı için de yaptık. Fikrini söylesin dedik, Aziz Bey gibi dava açmayacağını bakanlık ile görüşebileceğini söylesin dedik. 2 yıl konuşmadı ancak kamuoyu baskısı ile çıkıp konuştu. Sonra Balçova Belediyesi, bakanlık ile Büyükşehir toplantılarda bir araya geldi ve herkes kendi fikrini görüşünü ifade etmiş oldu" dedi.

TUNÇ Soyer'in marjinal gruplar ile birlikte çark ettiğini dile getiren Mahmut Atilla Kaya, "Yanlış bir şey varsa söyle. İzmir turizmi nasıl gelişecek? Yatak sayısını arttırırsan gelişecek. Çeşme Projesi için de gerçek dışı görseller çıkardılar. Biz tüm İzmirlileri sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.