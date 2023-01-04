Sahte internet sitesinden kiralık araç vurgunu

İZMİR merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, sahte araç kiralama siteleri hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Dosya kapsamında işlem başlatılan 5 kişinin başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu, 2 kişinin de savunmasının alınıp bırakılacağı belirtildi. Şüphelilerin, araç kiralamak için sahte siteler üzerinden iletişime geçen kişilerden kiralama ücretini alıp araçları göndermediği belirtildi. Şüphelilerin bu yöntemle 200 kişiyi 2 milyon lira dolandırdıklarının tespit edildi.

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