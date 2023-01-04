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Haberler İzmir Sahte internet sitesinden kiralık araç vurgunu

Sahte internet sitesinden kiralık araç vurgunu

4.1.2023

Sahte internet sitesinden kiralık araç vurgunu
İZMİR merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, sahte araç kiralama siteleri hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Dosya kapsamında işlem başlatılan 5 kişinin başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu, 2 kişinin de savunmasının alınıp bırakılacağı belirtildi. Şüphelilerin, araç kiralamak için sahte siteler üzerinden iletişime geçen kişilerden kiralama ücretini alıp araçları göndermediği belirtildi. Şüphelilerin bu yöntemle 200 kişiyi 2 milyon lira dolandırdıklarının tespit edildi.
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