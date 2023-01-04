TEKNOFEST 2023 Çiğli’de düzenlenecek

Kentteki farklı üniversitelerden 14 topluluğun temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gençlerle bir araya geldi. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 2-5 Mart tarihleri arasında Çiğli'de yapılacağını duyuran Sürekli, gençlerin de ilgi odağı olacağı İzmir projelerinden söz etti.

43 MİLYON LİRALIK ÖDÜL

"TEKNOFEST heyecanı 2023'te 43 Milyon TL ödül ve malzeme desteğiyle kaldığı yerden devam edecek" diyen Başkan Sürekli, "Biliyorsunuz, dünyanın en büyük teknoloji yarışması. 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek. 41 ana yarışma, 102 alt kategoride düzenleniyor. İzmir bu yılın ilk yarısında önemli günler yaşayacak. 17 Şubat'ta İktisat Kongresi'ni 100. yılında kendi binasında yapacağız. Mart ayında Türkiye'nin en büyük Kültür Merkezi'ni İzmir'de, Alsancak eski Tekel Fabrikası'nda açıyoruz. Mutlaka görün, yararlanın. Etkinliklerine, gösterimlerine katılın, yaşayın" ifadelerini kullandı. İzmir'in kültür sanat şehri olduğunu vurgulayan Sürekli, "Ama yerel idarecileri bu yönüne vurgu yapsalar da bir tane eserleri yoktur. Biz yaptık. Martta açıyoruz. Bir müjdem daha var. Kültür Yolu Festivali'ni burada yapacağız. 10 gün İzmir'de aralıksız kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek. Bu festival, Diyarbakır'da, İstanbul'da, Ankara'da yapıldı. Müthiş ses getirdi" şeklinde konuştu.

KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kuşağa, 'Teknofest Gençliği' dediğini hatırlatan Sürekli, "Gençliği, bir kısır döngü içinde hapsetmeye; karar yönetim ve üretim süreçlerinin dışında tutmaya her zaman karşı olduk. Tam tersini yaptık ve genel algıyı yıktık. Onlarla siyaset yaptık. Önerilerini dikkate aldık. Buluşlarına sahip çıktık. Gelişen teknoloji ve özgürlük alanlarıyla önlerini açtık. 2023 ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize de onlarla ulaşacağız. Dünyaya mührümüzü gençlerle vuracağız" dedi.

"AK PARTİ SİZE İNANIYOR"

ÖĞRENCİ Topluluklarının temsilcilerine de söz veren ve onları büyük bir heyecanla dinleyen Başkanı Kerem Ali Sürekli, genç kesime eğitim hayatlarından sosyal hayatlarına pek çok destek yarattıklarını, geleceğe umutla bakmaları, yarının yetişkinleri olarak ülkeyi sırtlamaları için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Sürekli konuşmasında, "AK Parti yola çıktığında doğan gençlerimiz, ilk oylarını kullanmaya hazırlanıyor. Büyüdünüz. Çoğunuz AK Parti'nin yaşındasınız. Sizlerle birlikte Türkiye de büyüdü. Çünkü okuyorsunuz, karşılaştırıyorsunuz. Ve bize güveniyorsunuz, her zorluğun altından kalkabileceğimize inanıyorsunuz. Biz de size inanıyoruz" dedi.