ABD’li kardeşler İzmirli babanın servetinin peşinde! Milyon dolarlık miras bölüşülemiyor

İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69) 1973'te, eğitimini sürdürmek amacıyla ABD'ye gitti. Şikago'da iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın aldı. 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi.

Kasım Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Pırlant çiftinin oğulları Zafer Pırlant, 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi. Zafer Pırlant ABD'de toprağa verildi. Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı. Boşanma protokolüne göre Tülay Pırlant'ın, ortak oldukları şirketlerdeki hisselerini 1 milyon dolar karşılığında Kasım Pırlant'a devretti.

ŞİKAGO'DAN İZMİR'E BABALARINI ARAMAYA GELDİLER

Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (33) ve Candice Jackson (39) kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jacksonın kendilerine söylediği, "Babanız bizi terk etti. Yunanistan'da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor" sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü. Annelerinin seneler önce çalıştığı Şikago Cluba giden ve burada çalışanlarla konuşan çocuklara, babalarının da aynı yerde çalışan Kasım Pırlant olduğu, anneleri Carolyn ile beraber yıllar önce bu kulüpte birlikte çalıştıkları söylendi. Bunun üzerine Kevin ve Candice Jackson kardeşler, internet üzerinden babaları olduğunu düşündükleri Kasım Pırlant hakkında araştırma yaptı. Jackson kardeşler, vakit kaybetmeden İzmir'de olduğunu öğrendikleri Pırlant'ın yanına gelmiş, beraber fotoğraf çektirdi.





DAVA DEVAM EDERKEN VEFAT ETTİ

Jackson kardeşler İzmir'de biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a 3 sene önce babalık davası açtı. Dava İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde devam ederken, 69 yaşındaki Kasım Pırlant önceki gün kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Pırlant doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Pırlant vefat etmeden önce DNA testi için kendisinden bir örnek alındığı, rapor sonucunun beklendiği öğrenildi. Pırlant'ın cenazesinin ABD'de defnedileceği öğrenilirken, emlak kralı mahkeme sonucunu göremeden vefat etmiş oldu.

MİRAS 6 KARDEŞİNE KALDI

Tek çocuğu olan Zafer Pırlant'ı 10 yıl önce ABD'de trafik kazasında kaybeden, eşinden de boşanan Kasım Pırlant'ın milyonlarca dolarlık mirası 6 kardeşine kaldı. ABD'de yaşayan Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) kardeşler de babalık davasını kazanırsa mirasa ortak olacak. Oğlunun mezarı ABD'de bulunan Pırlant'ın cenazesinin de yılbaşından sonra ABD'de defnedileceği öğrenildi.