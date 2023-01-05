Fethi Sekin unutulmadı! Şehadetinin 6. yılında minnet ve özlemle…

"RAHMET, MİNNET VE ÖZLEMLE"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından Fethi Sekin'i şehadetinin 6. yılında anarken "Bu ülke için, bu Millet için gözünü kırpmadan Şehadete yürüyen Kahraman Şehidimiz #FethiSekin; Adın, ay yıldızlı bayrağımızla birlikte ilelebet bu toprakların üzerinde dalgalanacak, Seni Şehit edenlerle Mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek Rahmet, minnet ve özlemle…" ifadelerini kullandı.