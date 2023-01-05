İmamoğlu, biz millete hizmet ediyoruz ya siz!

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP, yerel seçimlerin ardından bunun diyetini ödedi. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından HDP'den gelen listeler aracılığıyla binlerce kişi kadrolara yerleştirildi. Bunu deşifre eden ise Yeni Asır oldu. Yeni Asır, manşetleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu tehlikeli yapılanmayı gözler önüne serdi. Nitekim İzmir Valiliği de yasalara dayanarak bu yerleştirilenlerle ilgili o dönem güvenlik soruşturması yaptı ve sakıncalı bulunanları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı ile bildirdi. Bunun üzerine Soyer, İZELMAN ve İZENERJİ şirketleri kadrosunda gözüken bu 15 kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı. Ardından da yasal bir boşluğunu bulup bu kişilerin büyük bölümünü tekrar işe alarak devletle inatlaştı.

"BEN CEVABIMI VERDİM"

Bizim İzmir'de ortaya çıkardığımız bu tehlikeli yapılaşmanın CHP'nin, HDP'nin desteğiyle kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu terör iltisaklıların işe alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Dün konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, adeta belediyeye aldıkları terör iltisaklı isimleri savundu. İmamoğlu belediyelerinde çalıştığı ortaya çıkan Botan Erciş kod adlı Ömer Keleş için, "5 aylık geçici işçi, ot biçiyor, çapa yapıyor bu arkadaşımız" dedi.

Benzer bir durumdaki Muharrem Kılıç için de "Çalışmaya devam edecek" dedi. İmamoğlu, "Terör iltisalkı kişinin görevine devam etmesinin sebebi nedir?" sorusuna ise "Ben cevabımı verdim, görevine devam edecek dedim. Bundan sonra o soruyu Sayın Bakan'a gidin sorun, muhatabı ben değilim" dedi. İmamoğlu, terör iltisaklı belediye personeline sahip çıkarken bu kişileri işten çıkarması gereken kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu iddia ederek algı operasyonu yapmaya çalıştı. Bu kişilerle ilgili kendisi gereğini yapmazken Soylu'nun işten çıkarma yetkisi olduğunu öne süren İmamoğlu, buna İzmir Valiliği'nin daha önce Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan 15 kişiyle ilgili yaptığı güvenlik soruşturmasından örnek verdi.

YENİ ASIR'I HEDEF GÖSTERDİ

Bunu yaparken de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki tehlikeli yapılanmayı deşifre eden Yeni Asır'a sataşması ise manidardı. İzmir Valiliği'nin güvenlik soruşturmasıyla işine son verilen İzmir Büyükşehir personeliyle ilgili yaptığı haber üzerinden Yeni Asır'a çatan İmamoğlu, "Yeni Asır Gazetesi'nin kime hizmet ettiği belli. Bu habere Yeni Asır arşivinden ulaşabilirsiniz" dedi.

TÜRKİYE'Yİ NEREYE SÜRÜKLEMEK İSTİYORSUNUZ?

BURADAN İmamoğlu'na cevap veriyoruz... Yeni Asır, bu millete hizmet eder Ekrem Bey! Bu sözleriniz bundan rahatsız olduğunuzu net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet Büyükşehir'deki bu yapılanmayı biz deşifre ettik. Ardından Büyükşehir Belediyesi'nde şef kadrosunda çalıştırılan Mustafa Demir'in PKK'nın mali yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanmasını da özel haber olarak manşet yaptık. Yeni Asır bu ülkenin birlik ve bütünlüğüne hizmet ettiğini, terörün yayılmasına karşı dik duruşunu bu haberleriyle gösterdi. Peki siz kime hizmet ediyorsunuz Sayın İmamoğlu? Terörle iltisakı açıkça ortaya çıkmış bu kişileri çalıştırmaya devam ederek ne yapmaya çalışıyorsunuz? CHP ve 6'lı Masa olarak HDP'yle kurduğunuz gizli ittifakla Türkiye'yi nereye sürüklemek istiyorsunuz?

ERHAN GÜLENÇ