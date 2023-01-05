İZBAN arıza yaptı! Yolcular inip yürüdü

İZBAN'da sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yolcular zor anlar yaşadı. Alsancak İstasyonu girişinde bir trenin arıza yapması nedeniyle Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapamadı.







İşlerine geç kalmak istemeyen bazı yolcular, trenden inerek raylar üzerinde Alsancak İstasyonu'na yürüdü. Öte yandan arıza yapan trenden bazı yolcular ise, araya konulan kalasla diğer trene geçti.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, teknik bir sorun nedeniyle trenlerin Alsancak ve Hilal istasyonlarına girişi yapamadığı belirtilerek, "Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle trenlerimiz şu anda Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapamıyor, diğer hattı kullanarak Halkapınar'dan Kemer'e geçiş yapıyor. Yolcularımızın bilgisine sunarız" denildi.