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Haberler İzmir İzmir Kiraz'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir Kiraz'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir Kiraz'da polis ekiplerinin 2 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar savcılığa sevk edildi.

İHA

05.01.2023, 16:05 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023, 16:35

İzmir Kiraz’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekiplerinin titiz takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.Ç ve M.K isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 2 adet tüfek, 2 adet hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde. bir miktar para ve şüphelilere ait 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç ve M.K isimli 2 şahsın, TCK 188 kapsamında mevcutlu olarak Kiraz Savcılığına sevk edileceği öğrenildi.

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