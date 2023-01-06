İzmir TEKNOFEST’e hazırlanıyor

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e 2-5 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacak İzmir'de etkinliğe yönelik çalışmalar hızlandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde hazırlanan, birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenen TEKNOFEST, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen teknoloji tutkunlarını, Cumhuriyetin 100. yılında İzmir'de bir araya getirecek. Festival, 2-5 Mart'ta İzmir'de, 16-19 Mart'ta Ankara'da, 30 Nisan-6 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki kamu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve borsaların yöneticileriyle bir araya gelerek yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nde düzenlenecek TEKNOFEST için ekipler hem askeri havalimanı hem de civarındaki alanlarda katılımcılar ve izleyiciler için altyapı çalışmalarına başladı. Festival için geçen yıl da girişimlerinin olduğunu hatırlatan Köşger, "Bu sene ülkemizin 3 büyük şehrinde gerçekleştirilecek festivalin önemli ayağı İzmir'de yapılıyor ve 10 binin üzerinde yarışmacı bu etkinliğe müracaat etti" diye konuştu.

ODALARDAN DESTEK GELDİ

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli yenilikçilikte öncü olan İzmir'de TEKNOFEST'i büyük bir takdirle karşılayıp desteklediklerini belirtirken, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, "TEKNOFEST Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda önemli bir organizasyon. Festival, İzmir'in teknoloji ekosistemine dokunacak" dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da festivalin yapılması için bir heyet oluşturulduğunu kaydederek, "TEKNOFEST'in yapıldığı süre içinde esnafa yönelik bir hareketlilik ve canlılık olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.