Sokak hayvanlarının yuvası Merhamet Bahçesi

İZMİR'DE sokak hayvanlarına umut olmak için bir araya gelen Yeliz Tın (40) ile Ahu Sungur (38), Menderes ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde 17 dönümlük araziye sokak hayvanları için 'Merhamet Bahçesi' adını verdikleri bir çiftlik kurdu. Engelli ve cinsel saldırıya uğramış hayvanların da bulunduğu çiftlikte 150 köpek, 5 kedi ve 1 eşek barınma imkanı buldu. Yeliz Tın, "Herkesin 'Merhamet Bahçesi' ile bir gönül bağı olsun istiyoruz. Aileler çocuklarıyla gelip, hafta sonları burada can dostlarıyla zaman geçirebilir" ifadelerini kullandı.

"ZOR AMA ÇOK KEYİFLİ"

Çiftlikte şiddet mağduru sokak hayvanlarının da olduğunu dile getiren Ahu Sungur ise "Burada şiddet mağduru çocuklarımız var. Cinsel saldırıya uğramış evlatlarımız var. Engelli çocuklarımız bulunuyor. Engelli çocuklarımızın sokakta hayatta kalmaları çok zor. Zor ama keyifli bir iş yapıyoruz. 60 canla başladık. Bugün 150 köpeğe ulaştık" dedi.