Basmane’de örnek yardım seferberliği

YENİ İzmir Sivil Toplum Federasyonu ve Türkiye Badminton Federasyonu, hayırsever vatandaşlarla birlikte Basmane'deki yardıma muhtaç ailelere kıyafet yardımında bulundu. Basmane'de bulunan 12 mahallede yaşayan 150 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarına mont, ayakkabı gibi kıyafetlerin hediye edildiği etkinliğe öncülük eden Yeni İzmir STK Federasyonu Genel Başkanı ve Münir Tunç ile kardeşi olan Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Münir Tunç'a iş insanları Taci Özerler, Murat Tunç, Fadi Ramadan, Şemsettin Taşpınar ve Nazır Alkhabaz destek verdi. Mahalle muhtarları ve çok sayıda derneğin katıldığı etkinlikte hayırseverlere teşekkür edildi.

TOLGA TEKİN