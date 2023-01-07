Başörtülü kadına çirkin saldırı

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde tartıştığı kadının başörtüsünü yere atıp darp ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Ev kadını Ayşe Özen (38), dolmuşta AK Parti'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılmasından ve gürültüden rahatsız olup tepki gösterdiği için araçtan indiği sırada kendisini darp ettiğini öne sürdüğü kadından şikayetçi oldu. Saldırının ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Özen, darp raporu aldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Ö.Ö.'yü tespit ederek gözaltına aldı. Olayı anlatan Ayşe Özen, minibüste bir kadının siyasi içerikli videolar izleyen kişiyle tartıştığını ve AK Partililere hakaret ettiğini söyledi.

KAMERA KAYITLARINA BAKILDI

GÜRÜLTÜDEN rahatsızlık duyup kadını uyardığını anlatan Özen, minibüsten indiği sırada kadının bu kez de kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. "Neden bana saldırıyorsun? Ben senin şahsına herhangi bir söz söylemedim" şeklinde karşılık vermesi üzerine darp edildiğini aktaran Özen, şöyle konuştu: "Kulağıma tokat atıp kolumu darp etti. Başörtümü alıp yere fırlattı. Çantamı yırttı. Ben de rapor alıp şikayetçi oldum. Bana hiçbir şekilde vurmaya hakkı yoktu." Özen'in eşi Mustafa Özen de olay yerine geldiğinde polis ekibinin kamera kayıtlarına baktığını söyledi.