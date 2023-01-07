İZMİR'İN Bergama ilçesinde yaşayan ve bir süre önce başlatılan bağış kampanyasının tamamlanmasıyla tedavisine başlanan SMA hastası Kaan Efe'nin anne ve babası Başkan Hakan Koştu ile belediyede bir araya geldi. Mehtap-Barış Şanal çifti, ilk günden itibaren yanlarında olan ve desteğini esirgemeyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya teşekkür etti.

Başkanlık makam odasında gerçekleşen görüşmede, aile ile bir süre tedavi süreci hakkında sohbet eden Başkan Koştu, "Kaan Efe'mizin ailesine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Önce kendilerine, ardından evladımızın tedavisine destek olan tüm hemşehrilerimize çok çok teşekkür ederim. Hep birlikte başardık. Umarım tedavisi de hızla tamamlanır ve Kaan Efe'miz bir an önce sağlığına kavuşur" dedi.