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Haberler İzmir Küresel ısınmaya oyunla dikkat çektiler

Küresel ısınmaya oyunla dikkat çektiler

7.1.2023

Küresel ısınmaya oyunla dikkat çektiler
İZMİR Fen Lisesi öğrencileri, dünya için tehdit oluşturan küresel ısınma sorununa karşı oyun geliştirdi. Her yaştan bilgisayar kullanıcısının oynayabileceği oyunla iklim değişikliğine yönelik farkındalığın artırılması amaçlanıyor. 11'inci sınıf öğrencileri Nisa İltekin (17), Ceren Yenideniz (17) ve Ayşenur Bayer (17) tarafından tasarlanan oyun, Teknofest'te de derece kazandı. Nisa İltekin, "Oyunumuzda bir şehir kurduk ve bu şehrin sorumluluğunu oyuncumuza verdik. Oyuncu, şehri olabildiğince küresel ısınmadan korumaya çalışıyor. İklim değişikliğiyle ilgili sorulara doğru yanıtlar verdikçe yaşam şartları iyileşiyor ve oyunu kazanmaya yaklaşıyor" dedi.
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