Soğuk hava uzun süre etkili olacak

YÜKSEK Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, yurt genelinde önümüzdeki haftadan itibaren "amansız elli" soğuklarının yaşanacağını bildirdi. Köse, halk arasında "kara kış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuk havaların 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacağını söyledi. Diğer dönemlerde yaşanan soğukların genelde fırtınayla birlikte birkaç gün devam edip,yerini ılık havaya bıraktığını aktaran Köse, "amansız elli" soğuklarının ise çok daha uzun sürdüğünü, şiddetli ve sert geçtiğini ifade etti.

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