Soyer’in Efe’si daldan dala atlıyor

Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde değişim süreci başladı. Belediye koridorları hangi daire başkanı ve şube müdürünün değişeceği söylentileriyle çalkalanırken, ilk değişiklik Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi'nde yapıldı. Soyer, daha önce Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı'yken Kültür Sanat Daire Başkanlığı'na atadağı K. Efe Oruç'u şimdi de Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na atadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve dönemin Kültür Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, daha önce İzmir Art uygulamasıyla ilgili düzenlenen tanıtım toplantısında Zülfü Livaneli gibi ünlü isimleri ağırlamışlardı.

İKİSİ DE GÜVEN EKEN'E YAKIN

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi gibi bir alandan çok farklı bir alan olan Kültür Sanat'a oradan da yine bambaşka bir uzmanlık konusu olan Ulaşım Dairesi'ne atanan Kadir Efe Oruç için artık "Soyer'in jokeri" yorumları yapılmaya başlandı. Oruç'un hem endüstri hem de makine mühendisi olduğu ve ayrıca iç denetçilik yetki belgesi bulunuyor.

Başkan Tunç Soyer'in joker gibi kullandığı Kadir Efe Oruç, belediyede iki numaralı isim haline geldiği konuşulan ve İZDOĞA A.Ş ve İzmir Planlama Ofisi Başkanlığı'nı yürüten ve aynı zamanda Soyer'in düzenleyeceği İktisat Kongresi'nin de baş aktörlerinden biri olan danışman Dr. Güven Eken'e yakınlığıyla biliniyor.

"HABEŞİSTAN" TEPKİSİ

Oruç'un yerine atanan Ceren Umay'ın da yine Güven Eken'e yakın isimlerden birisi olduğu kaydediliyor.

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Umay, daha önce İzmir Sinema Ofisi'nde görev yapıyordu. Atama kararları Soyer tarafından imzalanan iki ismin görev devir teslimini bugünlerde yapması bekleniyor. Kadir Efe Oruç, daha önce DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi profesörü Semih Çelenk'le girdiği tartışma ile gündeme gelmişti. Çelenk, Oruç ve yönetimini "Habeşistan'da bile böyle kötü bir kültür sanat yönetimi olmaz" sözleriyle eleştirmişti. Oruç, kişisel Twitter hesabından, isim vermeden Prof. Dr. Çelenk'e, "Koronavirüs, Habeş diyarını etkilememiş... Acaba orda da abidik gubidik proje koordinatörleri ekstra 400 bin lira kazanıyor(!) mu bir yılda?" yanıtını vermişti. Oruç'un, Prof. Dr. Semih Çelenk'in daha önce 12 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiği bir projeye gönderme yaptığı iddialar arasında yer almıştı.

BIRÇOK ISMIN GÖREV YERI DEGISEBILIR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, değiştirmeyi veya atamayı düşündüğü daire başkanı ve şube müdürlerini bizzat Egemenlik Evi'ndeki makamına çağırıp birebir görüşüyor. Belediye koridorlarında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İlker Kozan'ın görevden alınması beklenirken yerine Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Aydın'ın atanacağı iddia ediliyor. Sosyal Projeler Daire Başkanı Mehmet Anıl Kaçar ile İZULAŞ Genel Müdürü Arda Şekercioğlu'nun da görev yerinin değiştirilmesi gündemde

ERHAN GÜLENÇ