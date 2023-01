AK Partili Kaya’dan Menderes’e ’hastane’ müjdesi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menderes'te vatandaşlarla buluştu. Programlarına ilk olarak AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı'nda başlayan Kaya, Menderes'in mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Muhtarlarla buluşmasında Menderes Devlet Hastanesi'nin 16 Ocak tarihi itibariyle hasta kabülüne başlayacağını belirten Kaya, resmi açılışın ise 17 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi. Ardından Develi ve Oğlananası'na giden Kaya, bu iki bölgede mahalle sakinlerini ziyaret etti. Kaya'ya programlarında AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artçı, önceki dönem Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ve partililer eşlik etti.

CHP'li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyesinin Menderesliler'i hizmetsizliğe mahkum ettiğini belirten Kaya, vatandaşların yolların çukur içinde olmasından, altyapı problemlerinden dolayı büyük mağduriyet yaşadığını hatırlattı. Menderes'e hiçbir hizmet yapmayan CHP'li ilçe belediyesinin Develi'deki köy kahvehanesini bile sattığını belirten Kaya, "Bunların hizmetle işi yok. Vatandaşın derdine derman olmak gibi bir düşünceleri yok. Hiçbir icraatları yok. İş yapmıyorlar, yapmak yerine satıyorlar. Develi'deki köy kahvehanesini bile sattılar. Menderes'te, altyapı, yol, atık yönetimi ve diğer birçok temel belediye hizmetinde yaşanan hüsran tablosunun her yıl artarak devam ettiğini görüyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU KULLANAN İZMİR'DE, SU VE KANALİZASYON YÖNETİMİ ÇÖKMÜŞ VAZİYETTE!

İzmir'de su ve kanalizasyon yönetiminde görülen zaafiyetin Menderes'te had safhaya ulaştığını ifade eden Kaya, "Su ve kanalizasyon yönetimi noktasında İzmir'in her köşesinde büyük sıkıntı var. Menderes'te de bu konuda büyük sorun olduğunu görüyoruz. Köylere, kırsala su ve kanal altyapısını çok görüyorlar. Yazlık bölgelerde vidanjörler kol geziyor. Söz verdikleri arıtma yatırımlarını yıllardır hayata geçiremiyorlar. Yatırım yapmazlar ama zam yapmayı iyi bilirler. Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmirli hemşehrilerimiz kullanıyor. İzmir'de 92 Milyon Metreküp kayıp kaçak oranı var. Her yıl, bir Tahtalı Barajı kadar suyu şebekede kaybediyoruz. İzmir, 30 büyükşehir belediyesi arasında % 35 oranındaki kayıp kaçak oranıyla rekor kırıyor. Kayıp kaçağı çözemeyenler, bunun bedelini yüksek fatura olarak hemşehrilerimizin sırtına yüklüyor" sözlerini sarf etti.

MENDERES'TE KAMU YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

Menderes'te vatandaşlarla buluşmasında müjdeler de veren Kaya, Oğlananası ve Gölcükler'e yeni okul binaları, Develi'ye ise halı saha yapacaklarını belirtti. İzmir'in eğitim altyapısını güçlendirmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Kaya, "Yeni okul binaları ile eğitimde kaliteyi artırıyoruz. Modern sınıflarıyla, teknolojik imkanların kullanıldığı etkileşimli tahtasıyla, laboratuvarlarıyla, spor alanlarıyla, kütüphanesiyle dört dörtlük okullar inşa ediyoruz. Menderes Oğlananası ve Gölcükler'e yeni okul binaları hayırlı olsun. Bununla birlikte Develi'ye de bir halı saha yapacağız. Bunu da hemşehrilerime müjdelemek istiyorum" şeklinde konuştu.