Egepol’den sağlık turizmi odaklı yeni yatırım

İZMIR'DE Egepol Hastanesi, Egepol Cerrahi Hastanesi'nin ardından Egepol International ile üçüncü hastanesini de hizmete sunan Egepol Sağlık Grubu, sağlık turizmine yönelik yatırımlarına hız verdi. Egepol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nuri Nasır, Türkiye'nin sağlık turizmindeki yüksek potansiyelini harekete geçirmek için 2022 yılında hizmete sundukları Egepol International Hastanesi'nin mevcut 30 yatak sayısını ek yatırımla 100'e yükselttiklerini söyledi.

5 YILDIZLI OTEL KONFORU

"ÜLKEMIZIN sağlıkta dönüşümle dünya ölçeğinde ulaştığı başarılı konum, İzmir'de 2 hastanesi ile hizmet veren sağlık grubumuzu uluslararası sağlık hizmeti vermeye yöneltti" diyen Nasır sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin artan sağlık turizmi başarısında yer almak isteyen Egepol Sağlık Grubu olarak, 3'üncü hastanemizi ağırlıklı olarak bu amaca hizmet etmesi gayretiyle 2022'de faaliyete geçirdik. Bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı'nca Egepol International hastanemizin 100 yatak tescilini gerçekleştirerek hastanemizin ülkemizin sağlık hizmeti ihracında önemli bir adımı atmasını sağladık."

YÜKSEK KALİTEDE

DR. Nasır, "Doktor ve diğer sağlık personeli kalitesi çok yüksek olan ülkemizde sağlık organizasyonunun üst seviyelere çıkmasına koşut olarak yükselen sağlık tesisi kalitemize biz de Egepol Sağlık Grubu olarak önemli bir katkıda bulunmuş olduk. 5 yıldızlı otel konforunu hedefleyerek inşa ettiğimiz hastanemizde sağlık turizmi politikalarını destekleyecek yüksek kalitede bir tesisi ülkemize kazandırdık. Sağlık turizmiyle pek çok ülkede faaliyet göstermek üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri de sağlık turizmi hedef ülkelerimizin arasında yer alıyor" dedi. Dr. Nasır, Egepol International Hastanesi'nin mevcut 30 olan yatak kapasitesini 100'e çıkarmasının sağlık turizmi odaklı çalışmaları daha da hızlandıracağını kaydetti.