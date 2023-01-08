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Haberler İzmir Ekvador-İzmir hattında zehir ticareti!

Ekvador-İzmir hattında zehir ticareti!

8.1.2023

Ekvador-İzmir hattında zehir ticareti!
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ekvador'dan İzmir'e gelen konteyner gemisinde yapılan aramada 25,8 kilo kokain ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Bölge Amirliği ekiplerince Ekvador'dan Türkiye'ye deniz yoluyla gelecek konteyner gemisi, risk analizinde şüpheli olarak değerlendirildi. Takibe alınan gemi, X-ray taramasına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramada, eşyalar arasındaki paketlerin içinde 25,8 kilo kokain ele geçirildi. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.
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