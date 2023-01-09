Tire sokakları kan gölüne döndü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilçeye ve hayvancılığa büyük katkı sağlayacağını belirterek, geçen yıl açılışını yaptığı Tire Mezbahası'ndan sokaklara oluk oluk hayvan kanı aktı. Sokakları kan gölüne çeviren olayın, tesisteki mezbaha atıklarının depolandığı tanklardaki arızadan kaynaklandığı iddia edildi. Çevreyi kirleten hayvansal atıklardan ve etrafa yayılan pis kokudan rahatsız olan vatandaşlar, polis merkezine giderek sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Vatandaşlar, mahalle muhtarları ile birlikte arıtma sistemi bulunmayan tesisin kentin göbeğine yapılmaması için 2 yıl önce eylem yaptıklarını, Tunç Soyer'in bu uyarılara kulak asmadığını ifade etti.





BAŞKAN SOYER HİZMETE AÇTI

Olay, geçen 6 Ocak'ta saat 19.30'da Tire ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Tire Mezbahası'nda meydana geldi. Son teknoloji ile çalıştığı belirtilen, 50 büyükbaş ile 100 küçükbaş hayvan kapasiteli kesimevi geçen yıl, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından hizmete açıldı. Arıtma sistemi bulunmadığı öne sürülen kesimevindeki hayvansal atıkların depolandığı tanklar, iddiaya göre olay günü vidanjörlerle deşarj edilmeyince kapasitenin üzerine çıktığı için taşma yaptı. Tanklardan sızan hayvan kanları, tesisten büyük bir koku ile İhsaniye Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklara akmaya başladı.





YETKİLİLER TUTANAK TUTTU

Çevre sağlığı için büyük tehdit oluşturan manzarayı gören 5 vatandaş, daha önceki uyarılarına kulak asmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterip, Tire'deki Merkez Şehit Burhan Aktürk Polis Merkezi'ne giderek çevre katliamına yol açanlardan şikayetçi oldu. Olaydan haberdar olan AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı da yaşananlara tepki göstererek mezbahanın çevresinde inceleme yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri de vatandaşların şikayeti üzerine mezbahaya gelerek tutanak tutup, etrafa yayılan hayvansal atıklardan numune aldı. Olaydan saatler sonra belediye ekiplerinin çevrede temizlik çalışması yaptığı öğrenildi.





'ÇEVRE SORUNLARINA YOL AÇACAĞINI SÖYLEMİŞTİK'

Bölgede kanalizasyon sistemine ilişkin sorunlar olduğunu, mezbaha atık sularının insan sağlığı için daha büyük tehdit oluşturacağını yetkililere belirttiklerini ancak bunun kulak arkası yapıldığını iddia eden vatandaşlar, "İki yıl önce ilçeye yapılacak mezbaha tesisine karşı olmadığımızı ancak yerleşim yerlerine yakın inşa edilen tesisin çevre sorunlarına yol açabileceğini daha önce söyledik. Bizlerin ve çocuklarımızın sağlığı için duyduğumuz endişeleri dile getirdik, hatta mahkemeye bile başvurduk ancak bizi kimse dinlemedi ve şu an bu çevre katliamı yaşandı. Buranın arıtma sistemi yok. Buradan çıkan atıkların arıtma tesislerine dökülmesi yasak. Atıkların nereye gittiği de meçhul" diye konuştu.

'BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN'

İhsaniye Mahallesi'ndeki Tire Mezbahası'na yaklaşık 70 metre uzaklıktaki sitede oturan vatandaşlar, geçen yıl yerleşim yerleri içerisine yapılan mezbahanın 2021 yılında ihalesinin yapıldığını, bu projenin kent dışına alınması için 22 mahalle muhtarı ile birlikte imza toplayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını hatırlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tire Mezbahası'nın 2021 Mart ayında ihalesi yapılmış, geçen yıl da Başkan Tunç Soyer tarafından açılışı yapılmıştı. Soyer, 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonundan doğan İzmir Tarımı başlığı altındaki uygulamalar doğrultusunda Tire'de kırsal kalkınmaya ivme kazandıracak modern mezbahalar kurduklarını ifade etmişti.

METİN BURMALI / ÖZEL HABER

