Bu ne küstahlık!

İZMİR Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda bir temizlik işçisi, görevini yaptığı esnada bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, temizlik personeli karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Olay, önceki gün Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının ardından görevini yapmakta olan temizlik işçicisi İrfan G, isminin M.D. olduğu öğrenilen kişinin henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tokatlı saldırısına uğradı.

SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından yakınları, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile birlikte Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne giden İrfan G, saldırgandan şikayetçi oldu. Müvekkili ile birlikte gerekeni yaptıklarını belirten Avukat Burak Yılmaz, "Mağdur; davacı ve şikayetçi oldu. Yetkili makamlar özverili çalışma gerçekleştirerek kişiye ulaştılar. Muhtemelen kendisi gözaltına alındıktan sonra savcılık gereken işlemleri yapacak. Bundan sonrası Türk adaletinin elinde" dedi